Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY, bugünkü seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yollarının (THY), bugünkü 1397 uçuşta, 216 bin yolcu ile yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştığı duyuruldu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 25.07.2021
THY, bugünkü seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uçaklarındaki her 4 koltuktan üçünde yolcularının olduğunu belirtti.

Türk Hava Yollarının yeniden hayal ettikleri noktada olduğunu kaydeden Üstün, "Bugün 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 268 kişi hayatını kaybetti
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

THY, bugünkü seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

THY, bugünkü seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor

THY'nin 255. destinasyonu Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri oldu

THY, ağustos ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

THY, ağustos ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu

THY geçen hafta günlük 1268 uçuşla Avrupa'da 2. oldu

THY geçen hafta günlük 1268 uçuşla Avrupa'da 2. oldu