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Ekonomi

THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

Türk Hava Yolları (THY), 4-10 Ekim arasında günlük 1.185 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 11.10.2021
THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 4-10 Ekim'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 162 bin 853 uçuş yapıldı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 316 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1.185 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1.023 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 454 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

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