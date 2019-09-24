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Ekonomi

'Thomas Cook'un misafirlerinden 1050 turist Antalya'dan gönderildi'

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 24.09.2019
'Thomas Cook'un misafirlerinden 1050 turist Antalya'dan gönderildi'

Antalya

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden bugün itibarıyla 5 uçakla 1050 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, iflas eden Thomas Cook şirketinin rezervasyonuyla Antalya'ya gelen İngiliz turistlerin, güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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