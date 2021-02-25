Euro
8.77
Dolar
7.20
BIST 100
1,495.87
Altın
1,793.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THK bazı taşınmazlarını satacak

Türk Hava Kurumu (THK), Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

Merve Özlem Çakır   | 25.02.2021
THK bazı taşınmazlarını satacak

Ankara

Türk Hava Kurumu'nun (THK) Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Denizli'nin Pamukkale, Bursa'nın Osmangazi ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak.

Aksaray'ın merkez ilçesinde bulunan 1254 metrekarelik arsa, Kocaeli'de arsa paylı taşınmaz, Düzce'de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışı yapılacak.

İhaleler, "www.winvestate.com" adresindeki e-teklif sistemi üzerinden elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

Şartname, aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgını sırasında grip vakalarında büyük düşüş görüldü
ABD'li ilaç firmaları, mart sonuna kadar 240 milyon doz Kovid-19 aşısı üretecek
Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
California'da Kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi

Benzer haberler

THK bazı taşınmazlarını satacak

THK bazı taşınmazlarını satacak