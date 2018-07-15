TESK'ten kira ödemelerinde "milli para" önerisi

ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dövizdeki yükseliş esnafın maliyetini artırırken işyeri kiraları da dövize bağlı olarak yükselince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk lirasına çevirilerek güncellenmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki dalgalanmaların tüm kesimleri etkilediğine dikkati çekti.

Böyle dönemlerde vatandaşların dövizle alışveriş yapmaktan kaçınması gerektiğini belirten Palandöken, "Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri Türk lirası ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı. Paramızın değer kaybetmemesi için vatandaşlarımız yatırımlarını dövizle değil, Türk lirası ile yapmalı." görüşünü bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Son günlerde ABD ile Çin arasında yaşanan ticari savaşlar, döviz kurlarında dalgalanmalara sebep oldu. Dolar ve avrodaki ani iniş çıkışlar piyasaları olumsuz etkiliyor. Özellikle kirasını döviz üzerinden ödeyen işletmeler ve iş yeri sahipleri zor duruma düşmekte. Dövizdeki yükseliş esnafın maliyetini artırırken işyeri kiraları da dövize bağlı olarak yükselince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk lirasına çevirilerek güncellenmeli."