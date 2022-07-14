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Ekonomi

Tescilli Denizli kekiğinde hasat sürüyor

Türkiye'deki kekik üretiminin yaklaşık yüzde 92'sinin yapıldığı Denizli'de kekik hasadı devam ediyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 14.07.2022
Tescilli Denizli kekiğinde hasat sürüyor Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Kentte 1990'lı yıllarda tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan kekik, Pamukkale ilçesine bağlı Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallelerindeki çiftçilerin en önemli gelir kaynağı haline geldi.

Denizli kekiğine 2 yıl önce coğrafi işaret verildi.

Çiftçiler, haziranın sonundan itibaren sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek, hasat yapıyor. Patozla dövülen kekik, kurutulduktan sonra çuvallara doldurulup satışa hazır hale getiriliyor.

"Verim umut vadediyor"

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, bu yıl yağışlarla birlikte kekikte kalitenin oldukça arttığını söyledi.

Geçen yıl tüm ürünlerde olduğu gibi kekiğin de kuraklıktan etkilendiğini belirten Gemici, "Bu sene Cenab-ı Allah'ın verdiği rahmetle, kar yağışlarıyla kekikteki verim umut vadediyor." dedi.

Çiftçilerin kekik üretmekten memnun olduğunu anlatan Gemici, şöyle konuştu:

"Denizli'de yaklaşık 180 bin dekarlık alanda kekik sahası var. Bunların 150-160 bin dekarında verimli kekik olduğunu düşünürsek, yıl iyi gittiğinde 20 bin ton civarında rekoltenin gerçekleşeceği tahmin ediliyor."

Gemici, Türkiye'deki kekik üretiminin yüzde 92'sinin Denizli'de, 5 bin 500 kadar çiftçi tarafından yapıldığını ve büyük bölümünün 80'i aşkın ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Gözler Mahallesi Muhtarı Devrim As ise geçen yıla göre bu yıl verimin daha yüksek olmasını beklediğini ifade etti.

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