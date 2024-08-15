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Ekonomi

Tescilli Birecik Patlıcanı'nın hasadı başladı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik Patlıcanı'nın hasadı başladı.

Salih Darıcı  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Tescilli Birecik Patlıcanı'nın hasadı başladı Fotoğraf: Salih Darıcı/AA

Şanlıurfa

Ağustos ile kasım ayları arasında hasadı yapılan Birecik patlıcanı, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, patlıcan bahçesini ziyaret ederek işçilerle hasat yaptı.

Kaymakam Gürbüz, buradaki konuşmasında, Birecik patlıcanının tescillenmesiyle ilçe tanıtımına katkı sağlandığını ifade etti.

Patlıcanın Birecik için önemli bir geçim kaynağı olduğunu aktaran Gürbüz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin birçok yerinde Birecik Mezra patlıcanı adıyla satılan patlıcanlar burada üretiliyor. Başka bir yerde bu lezzeti elde etmek mümkün değil. Birecik patlıcanının tescillenmiş olması bize büyük ekonomik getiriler sağlıyor. Birecik patlıcanını tatmak ve ilçemizin güzelliklerini görmek için herkesi Fırat'ın incisi Birecik'e herkesi davet ediyoruz. Elbette ki patlıcanımızı ülkemizin dört bir yanına ulaştırabiliyoruz ancak asıl amacımız, vatandaşlarımızı burada misafir etmek diğer güzelliklerimizi de görsünler istiyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy da Fırat Havzası'ndaki en verimli topraklarda yetişen bu patlıcanın, organik madde oranı en yüksek olan topraklarda üretildiğini kaydetti.

Şanlıurfa olarak 47 tarımsal ürünün coğrafi işaret belgesini aldıklarını dile getiren Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden bu yana coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye'de büyük bir artış oldu. Şanlıurfa olarak 47 tarımsal ürünümüze coğrafi işaret aldık. Şimdi amacımız bu lezzetleri dünya piyasasına ulaştırmak." dedi.

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