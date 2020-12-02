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Ekonomi

Tereyağı ve inek peyniri üretiminde rekor

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan 60 bin ton tereyağı üretimiyle son 10 yılın en yüksek üç çeyreklik verisine ulaşıldı.

Erhan Cihan Ünal   | 02.12.2020
Tereyağı ve inek peyniri üretiminde rekor

Ankara

Türkiye'de tereyağı ve inek peyniri üretimi kademeli olarak artarken, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla iki üründe son 10 yılın rekoru kırıldı. Ocak-eylül döneminde yaklaşık 60 bin ton tereyağı, 555 bin ton inek peyniri üretildi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ocak-eylül döneminde tereyağı üretimi dalgalı bir seyir izledi.

Ocakta 6 bin 770 ton tereyağı üretilirken, şubatta bu rakam 6 bin 251 ton olarak kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tereyağı üretimi martta 7 bin 246, nisanda da 8 bin 87 tonu buldu. Mayısta 7 bin 974 ton olarak gerçekleşen üretim, haziranda 6 bin 376, temmuzda 6 bin 114, ağustosta 5 bin 779, eylülde 5 bin 177 ton olarak gerçekleşti.

Böylece, Türkiye'de yılın ocak-eylül döneminde tereyağı üretimi 2011'in aynı dönemine kıyasla yüzde 110 artarak 59 bin 774 tona ulaştı. Söz konusu rakam son 10 yılın üç çeyreklik verileri karşılaştırıldığında, en yüksek üretim rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-Eylül 2011 döneminde 28 bin 456 ton tereyağı üretilmişti.

İnek peyniri üretiminde de rekor

Söz konusu 10 yıllık dönemde üretilen inek peyniri miktarında da artış görüldü. Bu yılın ocak ayında 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton inek peyniri üretildi. Salgın döneminde gıda maddelerine yönelik yoğun taleple birlikte inek peyniri üretiminde de artış olurken, mart, nisan ve mayısta aylık 63 bin tonun üzerinde inek peyniri üretildi. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyen inek peyniri üretimi, haziranda 62 bin 245 ton, temmuzda 60 bin 544 ton, eylülde ise 64 bin 451 ton oldu.

Böylece, bu yılın ocak-eylül döneminde üretilen inek peyniri miktarı 2011'in aynı dönemine göre yüzde 50,3 artışla 554 bin 612 tona çıktı. Bu rakam Ocak-Eylül 2011 döneminde 368 bin 867 ton seviyesindeydi. Bu verilerle inek peyniri üretiminde de son 10 yılın en iyi üç çeyreklik verisi elde edildi.

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