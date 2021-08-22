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Ekonomi

Temmuzda elektrik üretiminde rekorlar yenilendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuzda elektrik üretiminin 30 bin gigavatsaati aşarak rekor kırdığını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 22.08.2021
Temmuzda elektrik üretiminde rekorlar yenilendi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı infografiğe göre, geçen ay elektrik üretiminde aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda 30 bin gigavatsaatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşti.

Yenilenebilir enerjide de rekorların yenilendiği temmuz ayında, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 14,8 oldu. Lisanssız elektrik üretimi ise 1406 gigavatsaate ulaştı.

Söz konusu dönemde, rüzgardan elektrik üretimi 3 bin 34 gigavatsaat, güneşten elektrik üretimi 1555 gigavatsaat, biyokütleden elektrik üretimi ise 632 gigavatsaat olarak kayıtlara geçti.



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