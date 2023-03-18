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Ekonomi

Tekstil ve ham maddelerinden 2 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın ilk 2 ayında 1 milyar 538 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Elif Ferhan Yeşilyurt  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Tekstil ve ham maddelerinden 2 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat 2023'te ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,5 artarak 38 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 254,8 milyar dolara dayandı.

Şubat 2022'de 880 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,2 azalışla 720 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektör, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 1 milyar 538 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ayki ihracatının 333 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 106 milyon dolarla Bursa ve 91 milyon dolarla Gaziantep takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-şubat döneminde yaptığı 1,5 milyar dolarlık ihracatın da 677 milyon doları İstanbul'dan, 210 milyon doları Bursa'dan ve 209,9 milyon doları Gaziantep'ten gerçekleştirildi.

En fazla dış satım İtalya'ya

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 58 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 52 milyon dolarla Belarus ve 37 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi.

Sektör, ocak-şubat döneminde ise İtalya'ya 137 milyon dolar, Belarus'a 109 milyon dolar ve Rusya Federasyonuna 68 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 273 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 145 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 88 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 2 ayında AB ülkelerine 593 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 294 milyon dolar ve Afrika ülkelerine 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 169 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 4,4 pay aldı.

Bu yılın 2 ayında 174 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında da yüzde 4,6 paya sahip oldu.

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