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Ekonomi

Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı 8 ayda 7 milyar dolara dayandı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam ihracatının 2,8 milyar dolarlık kısmını İstanbul'dan gerçekleştiren sektör, aynı dönemde İtalya'ya 694 milyon dolar, ABD'ye 382 milyon dolar ve İspanya'ya 367 milyon dolar dış satım yaptı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 22.09.2022
Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı 8 ayda 7 milyar dolara dayandı

İstanbul

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın ocak-ağustos döneminde 6 milyar 954 milyon dolarla rekor ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 artarak 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 18,3 artarak 165,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri de 250,7 milyar doları aştı.

Ağustos 2021'de 828 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü ise bu yılın aynı döneminde de yüzde 1,1 artışla 837 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektör, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 6 milyar 954 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle tekstil ve ham maddeleri sektörü tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 369 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 142 milyon dolarla Gaziantep ve 97 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ocak-Ağustos 2022'de sektörün yaptığı yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatın ise 2 milyar 828 milyon doları İstanbul'dan, 1 milyar doları aşkın kısmı Gaziantep'ten ve 833 milyon doları da Bursa'dan gerçekleştirildi.

Sektör 8 ayda en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 60 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 57 milyon dolarla Belarus ve 44 milyon dolarla İspanya izledi.

Bu yılın 8 ayında ise sektör, İtalya'ya 694 milyon dolar, ABD'ye 382 milyon dolar ve İspanya'ya 367 milyon dolar dış satım yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 310 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 179 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 100 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 8 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 2 milyar 894 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 983 milyon dolar ve Afrika ülkelerine 898 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Ağustosta 166 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 3,9 pay aldı. Ocak-Ağustos 2022'de ise sektör, 192 ülke ve bölgeye dış satım yaparken aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 4,2 pay aldı.

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