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Ekonomi

Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yürütülecek Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esaslarında değişiklik yapıldı.

Mehmet Can Toptaş  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi

Ankara

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esaslarını düzenliyor.

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Buna göre, tebliğin ismi "Teknoloji Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği" olarak değiştirildi.

Program kapsamındaki proje komisyonu üyeleri, komisyonlarının görev alanına giren ve AR-GE desteği talebi olan projelerin ekonomik yarara dönüşme potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından görevlendirilecek.

Yatırım projeleri için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek teşvik belgesi başlangıç tarihinin kesin başvuru tarihi olmasının uygun görüldüğü durumlarda, başvuru tarihi ile teşvik belgesinin düzenlenme tarihi arasında geçen süre, proje için değerlendirme komitesi tarafından uygun görülen süreye ilave edilerek teşvik belgesinin süresi belirlenecek.

Yatırım sürecinde teşvik belgeli yatırımcıların 6 ayda bir yapılan yerinde incelemesi, yılda 1 kez genel müdürlük veya tamamlama ekspertizi için görevlendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanacak.

Teşvik belgesi kapsamında desteklenen projeler için yatırım unsurlarında bir değişiklik oluşturmadan sadece fiyat güncellemesi içeren değişiklik talepleri, herhangi bir oran sınırlamasına tabi olmadan sonuçlandırılabilecek.

Yatırımcı, yatırım süresinin bitiminden sonra üç ay içerisinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle başvuruda bulunabilecek.

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