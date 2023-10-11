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Ekonomi

Tekirdağ'da üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı

Tekirdağ'da 450 dekarda üretimi yapılan, besin değeri yüksek olduğu ve antioksidan özelliği taşıdığı için "süper meyve" olarak adlandırılan aronya hasat ediliyor.

Fırat Çakır  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Tekirdağ'da üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Sabah bahçelere gelen kadınlar dallarından özenle topladıkları aronyayı kasalara dolduruyor.

Meyveler öğle saatlerinde sıcağa maruz kalmaması için daha serin olan gölge alanlara taşınıyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, il genelinde aronya bahçelerinin hızla arttığını söyledi.

Aronyanın genelde Amerika kıtasında yetişen bir bitki olduğunu ancak son dönemde Avrupa'da da yaygınlaşmaya başladığını anlatan Öcal, "Süper meyve olarak adlandırılıyor. Hücre yenileme özelliği bulunuyor. Besin değeri yüksek bir ürün ve en önemlisi antioksidan özelliği çok yüksek. Kimi tüketiciler şifa niyetine tüketiyor. İlaç, şekerleme sanayisi gibi birçok alanda da kullanılıyor." dedi.

Öcal, yüksek verim ve kolay pazar bulunması dolayısıyla kentte üretimi artan aronyanın hasadının da kolay olduğunu belirtti.

Aronya üretimi konusunda çiftçilere her türlü desteği sunduklarını aktaran Öcal, "Üreticilerin satış ve pazarlamasında sorun oluşmaması, katma değerli ürünler geliştirmek için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile proje hazırladık. Aronya suyunun üzüm suyu çeşitleriyle karıştırılması ve piyasada daha fazla tüketiciye ulaştırılması amacıyla çalışma yaptık." diye konuştu.

Öcal, Tekirdağ'da geçen yıl 230 dekar olan aronya yetiştirilen alanın bu yıl 450 dekara çıktığını dile getirdi.

Üretici Salih Can Dinçer, bu sene iklim şartlarından dolayı hasada 10 gün geç başladıklarını ifade etti.

Geçen sene bir dönümden 1 ton ürün aldıklarını aktaran Dinçer, bu yıl bir dönümden 1,5 ton verim almayı beklediklerini söyledi.

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