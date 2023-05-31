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Ekonomi

Tekirdağ kirazında hasat başladı

Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, adına festival düzenlenen kirazın hasadı başladı.

Fırat Çakır  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Tekirdağ kirazında hasat başladı Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Sabahın erken saatinde meyve bahçelerine gelen üreticiler yoğun mesai harcıyor.

Öğle saatlerine kadar özenle toplanan kirazlar satışa hazır hale getiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, geçen yıl 3 bin 440 ton rekolte elde edildiğini söyledi.

Bu yıl kentte 3 bin 711 ton rekolte beklendiğini ifade eden Öcal, Tekirdağ kirazının görüntüsü ve lezzetiyle adından söz ettirdiğini vurguladı.

"Bu yıl verim çok iyi"

Üreticilerden Eşref Meral, 17 yıldır kiraz üretimi yaptığını, bu yıl verimden memnun olduklarını söyledi.

Meral, "Kirazı toplaması çok zor. Sabah erken saatlerde geliyoruz, öğlene kadar topluyoruz ve sıcak olduğunda bırakıyoruz. Geçen seneye göre havaların yağışlı olmasından dolayı bu sene hasadımıza geç başladık. Bu yıl verim çok iyi. Bahçemden 3,5 ton verim bekliyorum." diye konuştu.

Üretici Cemile Özen de Tekirdağ kirazının diğer kirazlara göre çok daha lezzetli olduğunu belirtti.

Tekirdağ Kiraz Festivali

Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Festival kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, kiraz tanıtım etkinliği, en iyi kiraz yarışması, spor turnuvaları, açık hava sinema gösterileri, resim ve kompozisyon yarışmaları ile konserler düzenlenecek.

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