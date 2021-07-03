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Ekonomi

TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı.

Gülşen Çağatay   | 03.07.2021
TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek.

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