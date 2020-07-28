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Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 86,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 86,3 milyar dolara indi.

Murat Aslan   | 28.07.2020
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 86,3 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından, Haziran 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. 

Buna göre, resmi rezerv varlıkları haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5 azalışla 86,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 13,2 gerileyerek 45,8 milyar dolara inerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 6,5 yükselişle 39,1 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 21,2 milyar dolara düştü. Bu tutarın 16,3 milyar doları anapara, 4,9 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 15,5 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler haziranda bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27,9 milyar dolar oldu. 

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