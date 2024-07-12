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Ekonomi

TCMB'nin internet sitesinde sertifika değişikliği olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasını 13 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirecek.

Mahmut Çil  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
TCMB'nin internet sitesinde sertifika değişikliği olacak

İstanbul

TCMB, internet sitesindeki sertifika değişikliğine ilişkin basın duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, bankanın İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasının 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirileceği belirtilerek, siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde basın duyurusunda bulunan linkten yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerektiği bildirildi.

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