TCMB'nin internet sitesinde sertifika değişikliği olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasını 13 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirecek.
İstanbul
TCMB, internet sitesindeki sertifika değişikliğine ilişkin basın duyurusunu yayımladı.
Duyuruda, bankanın İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasının 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirileceği belirtilerek, siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde basın duyurusunda bulunan linkten yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerektiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.