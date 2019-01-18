TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması

İSTANBUL



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Merkez Bankasının zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı duyuruda, "Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in Geçici 6'ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Murat Birinci