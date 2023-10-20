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Ekonomi

TCMB'den yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Muhammed Said Tanıl  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
TCMB'den yeni faaliyet izni

İstanbul

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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