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Ekonomi

TCMB'den yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Duhan Değirmenci  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
TCMB'den yeni faaliyet izni

İstanbul

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.

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