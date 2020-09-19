TCMB'den iki şirketin faaliyet iznine ilişkin karar
Merkez Bankası'nca IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ise faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul
TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarına göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye, elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.
Öte yandan, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.