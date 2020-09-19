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Ekonomi

TCMB'den iki şirketin faaliyet iznine ilişkin karar

Merkez Bankası'nca IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ise faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 19.09.2020
TCMB'den iki şirketin faaliyet iznine ilişkin karar

İstanbul

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarına göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye, elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi. 

Öte yandan, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

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