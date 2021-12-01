Dolar
13.30
Euro
15.04
Altın
1,783.13
ETH/USDT
4,747.00
BTC/USDT
57,146.00
BIST 100
1,847.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu, Bekir Gürdamar   | 01.12.2021
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) doğrudan döviz müdahalesine ilişkin yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

VİOP'ta döviz kontratlarında işlem yapmaya başlandı

TCMB'den yapılan ikinci duyuruda ise döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul AŞ VİOP nezdinde işlem yapılmaya başlandığı bildirildi.

Merkez Bankası bugün ayrıca, yine döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü
Aşı karşıtlığı 'Kovid-19 vakalarının artmasına neden oluyor' değerlendirmesi
Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok
ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi

Benzer haberler

Merkez Bankası: Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan fiyat oluşumları gözlemlenmekte

Merkez Bankası: Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan fiyat oluşumları gözlemlenmekte

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi