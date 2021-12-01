TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) doğrudan döviz müdahalesine ilişkin yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
VİOP'ta döviz kontratlarında işlem yapmaya başlandı
TCMB'den yapılan ikinci duyuruda ise döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul AŞ VİOP nezdinde işlem yapılmaya başlandığı bildirildi.
Merkez Bankası bugün ayrıca, yine döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.