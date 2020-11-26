TCMB swap ihaleleri limitini artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkardı.
Istanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkardı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Banka, geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap ihalelerinde limiti yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti.
TCMB, 22 Mayıs'ta limitleri yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.