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Ekonomi

TCMB swap ihaleleri limitini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkardı.

Bekir Gürdamar   | 26.11.2020
TCMB swap ihaleleri limitini artırdı

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Banka, geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap ihalelerinde limiti yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltti.

TCMB, 22 Mayıs'ta limitleri yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarmıştı.

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