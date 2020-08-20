Euro
8.71
Dolar
7.35
BIST 100
1,120.50
Altın
1,938.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Beşiktaş Kulübü ile dijital uygulama HelpSteps arasında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katılıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş AA’nın sorularını yanıtlıyor.
logo
Ekonomi

TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi.

Murat Birinci   | 20.08.2020
TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, normalleşme süreci çerçevesinde 18 Temmuz'da yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırıldığı hatırlatıldı.

Bu defa, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, buna ek olarak, son dönemde Türk lirası likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla uyumlu olacak şekilde, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir. Böylece 17 Mart 2020 tarihinden bu yana yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 vakalarında artış eğilimi sürüyor
Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 602 bini geçti
Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polisler görevden uzaklaştırıldı

Benzer haberler

TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi

TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor

TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

TCMB'den yeni bir sıkılaştırma adımı

TCMB'den yeni bir sıkılaştırma adımı