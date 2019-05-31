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Ekonomi

TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda, "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir." açıklaması yer aldı.

Belgin Yakışan   | 31.05.2019
TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda, "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." açıklaması yer aldı. 

TCMB Finansal İstikrar Raporunda yer alan başlıklar şöyle: 

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."

"Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."

"Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."

"Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."

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