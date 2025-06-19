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İran'ın 20'den fazla füzeyle İsrail'e misille yaptığı bildirildi. İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.-VTR-
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Ekonomi

TCMB bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
TCMB bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni verdi

İstanbul

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

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