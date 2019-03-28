Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.57
BIST 100
91,540.81
Altın
1,307.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Twitter'daki canlı yayın hesabından vatandaşlara hitap ediyor Dakka'da bir binada yangın çıktı
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Çetinkaya: Rezervlerde istikrarlı artış var

TCMB Başkanı Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu söyledi.

Dilara Zengin   | 28.03.2019
TCMB Başkanı Çetinkaya: Rezervlerde istikrarlı artış var

Ankara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi. 

Çetinkaya, AA muhabirine, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin son dönemde yapılan yorumlar hakkında değerlendirmede bulundu. 

Merkez Bankasının, ülke rezervlerinin güçlendirilmesini ve etkin yönetilmesini hedeflediğine işaret eden Çetinkaya, "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Çetinkaya, net rezervlerin ise aynı dönemde 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar olduğunu aktararak, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

Reel Kesim Güven Endeksi martta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi martta yükseldi

RÖPORTAJ - 'Temel politikamız rezervlerimizi güçlendirmek'

TCMB'den piyasa gelişmelerine ilişkin açıklama

Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta arttı
Hedonik Konut Fiyat Endeksi ocakta azaldı

Hedonik Konut Fiyat Endeksi ocakta azaldı