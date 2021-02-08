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Ekonomi

TCMB Başkanı Ağbal TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Merve Özlem Çakır   | 08.02.2021
TCMB Başkanı Ağbal TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

Ankara

Birlik Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin TCMB'nin Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Naci Ağbal ve ekibinin, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 düzeyindeki kalıcı fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kadrosunu ziyaret ettiği bildirildi.

"Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörümüzün desteğini paylaştık"

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ağbal ve ekibiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, ekonomideki gelişmeleri ve piyasalardaki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörümüzün desteğini ve bu kapsamda ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık. Bu konularda sektörlerimizin görüşlerini ve önerilerini ilettik." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Ağbal, aynı hedef doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile de görüşmüştü.

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