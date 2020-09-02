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Ekonomi

TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener'in tekrar atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Murat Aslan   | 02.09.2020
TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener'in tekrar atanmasına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB'nin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TCMB Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener, 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu göreve tekrar atanmıştır." denildi.

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