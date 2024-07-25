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Ekonomi

TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı

TCMB kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ergin Garip  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verirken, N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin faaliyet izninin kapsamını genişletti, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin de faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin kararı kaldırdı.

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, elektronik para ihracı hizmeti sunan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Faaliyet izninin kapsamı genişletilen N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ise ödeme hizmeti sunacak.

Ayrıca, TCMB, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin ise mahkeme kararı gereğince, elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmaya devam etmesine karar verdi.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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