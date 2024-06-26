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Ekonomi

TCMB 2 şirkete faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu, SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ise elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Mahmut Çil  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
TCMB 2 şirkete faaliyet izni verdi

İstanbul

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmeti sunacak.

SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ ise elektronik para ihracı hizmeti sunan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

İlgili kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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