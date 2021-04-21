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Ekonomi

TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi.

Abdulselam Durdak   | 21.04.2021
TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimleri gerçekleştirildi.

Buna göre, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği'ne de Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in oy birliğiyle seçilmesine karar verildi.

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