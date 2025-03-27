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Ekonomi

Tatilin uzaması otel rezervasyonlarını hareketlendirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Ramazan Bayramı tatilinin devamındaki 3 günde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararının ardından konaklama tesislerindeki rezervasyonlarda artış yaşandığını söyledi.

Fırat Özdemir  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Tatilin uzaması otel rezervasyonlarını hareketlendirdi

İzmir

İşler, AA muhabirine 2, 3 ve 4 Nisan günü kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla 9 günlük tatil fırsatı doğduğunu belirtti.

Kararın turizme hemen yansıdığını kaydeden İşler, "Bayram tatilinin uzamasıyla rezervasyonda artış oldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85 oranında. Dünden bugüne rezervasyonlarda yüzde 10 bir artış var ve şu anda rezervasyonlar hızlandı. Bayram tatili ara tatille birleştiği için aileler 9 gün boyunca seyahate çıkacak. Bu sezonun erken açılmasına vesile oldu." dedi.

İşler, vize ve kurdan dolayı yerli turistin rotasını Türkiye'ye çevirdiğini ifade ederek, "Böylece hem vatandaş hem sektör mutlu olacak. Türkiye'nin ekonomisinin çarkları da bu 9 günlük tatilde yeniden yağlanmış olacak. Sektör bunu son derece pozitif karşılıyor. 9 günlük tatil hem vatandaşa hem sektöre ilaç gibi geldi diyebiliriz." diye konuştu.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar da tatilin uzamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kararın sektörü hareketlendireceğini sözlerine ekledi.

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