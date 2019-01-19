Tarımsal üretkenlik için yol haritası önerisi

ABD Nebraska Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Irmak, "Tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyecek ve verimliliği düşürecek her türlü etmen ülkelerce masaya yatırılmalı, bu konuda yol haritası uygulanmalı." dedi.

Fotoğraf: AA/Mehtap Yılmaz

ANKARA - MEHTAP YILMAZ/MUSTAFA ÇALKAYA

ABD Nebraska Üniversitesi Biyolojik Sistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Irmak, dünya genelinde şehirlerin kapladığı alanın hızla büyüdüğünü belirterek, "Tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyecek ve verimliliği düşürecek her türlü etmen ülkelerce masaya yatırılmalı, bu konuda ileriye dönük çözüm yolları belirlenmeli ve yol haritası uygulanmalı." dedi.

Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal alanların verimli kullanılması ve korunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki tarım alanlarının Çin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde ciddi oranda azaldığını anlatan Irmak, bu durumun su ve rüzgar erozyonu, iklim değişikliği kaynaklı sel, tarımda kullanılan suyun azalması, toprak biyolojik yapısının zarar görmesi, sıcaklık ve hastalıkların artışına bağlı olarak topraktaki verimin düşmesi, gübre, ilaç ve yakıt gibi tarımda kullanılan ürünlerin fiyatının artmasından kaynaklandığını söyledi.

Bunun sonucunda da çiftçilerin yeterince kar edemediğine, başka sektörlere yöneldiklerine ve hatta şehirlere göç ettiklerine dikkati çeken Irmak, söz konusu faktörler nedeniyle gelecekte tarım alanları azalan ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde tarımsal üretimde daha büyük sorunlar görülebileceğini dile getirdi.

Tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyecek ve verimliliği düşürecek her türlü etmenin, ülkelerce masaya yatırılmasının önemine işaret eden Irmak, bu konuda ileriye dönük çözüm yollarının belirlenmesi ve yol haritasının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Antarktika kıtası hariç dünyanın yaklaşık yüzde 3'ünü şehirlerin kapladığını kaydeden Irmak, dünya genelinde şehirlerin kapladığı alanın, özellikle tarım için çok değerli olan topraklarda büyüdüğüne dikkat çekti. Irmak, "FAO verilerine göre, dünyadaki toplam tarım alanı 2000 yılından bu yana yaklaşık 100 milyon hektar azaldı. Son 30 yıla bakıldığında ise tarım alanları yüzde 10-12 kayboldu." diye konuştu.

Tarım alanlarındaki azalışta, hızlı kentleşme ve verimli tarım arazilerinin sanayileşmesinin büyük etkisi olduğunun altını çizen Irmak, kentleşme ve sanayileşmenin tarım alanlarını koruyarak sağlanması gerektiğini belirtti.

"Tarımsal üretim için planlama yapılmalı"

Irmak, tarımsal üretimin canlıların geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu konuda nüfusa ve artış hızına bağlı olarak kısa ve uzun vadeli planlar yapılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Gelişmiş ülkelerde nüfusa ve ithal-ihracat politikalarına göre, hangi ürüne ne kadar ihtiyaç olduğunun tespit edildiğini anlatan Irmak, çiftçilerin de ona göre üreteceklerini seçtiğini ve ürünler sigortalandığı için hasat sonrasında ortalama ne kadar kazanacaklarını da yaklaşık olarak önceden hesaplayabildiğini söyledi. Ülkelerin tarımsal açıdan başkalarına muhtaç olmaması için köylerin ve çiftçilerin çok önemli olduğunu ifade eden Irmak, köylerin yasam şartlarının geliştirilmesi ve çiftçilerin motive edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarımsal üretim konusunda ABD Senatosu'nda sunum yapmak üzere davet edildiğini dile getiren Irmak şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD Senatosu'nda, tarımsal üretimde geleceğe yönelik plan yapılmasının öneminden ve avantajlarından bahsettim. Ülkelerin geleceklerini garanti altına alma noktasında gıda, tarım ve su kaynaklarının güvenliğinin önemine dikkati çekerek, tarım topraklarının korunması ve verimliliğin daha az kaynak kullanılarak nasıl artırılabileceğini anlattım. Tarımın geliştirilmesi ve bu noktada gelecekte yaşanabilecek sorunlarla mücadele etmek için hangi eğitim ve araştırma alanlarına yatırım yapılması gerektiğini görüştük. Tüm dünyada günümüz sorunlarını, tek bir sektörün çözmesi mümkün değil. Bu noktada devlet, üniversite, çiftçiler ve özel kuruluşlar, etkili bir iş birliği halinde çalışmalı."

Irmak, gübre, mazot ve benzin fiyatlarının da tarımsal üretimi negatif etkilediğine değinerek, "Örneğin ABD'de çiftçiler, benzin ve mazotu ortalama fiyattan çok daha düşük bir fiyata alıyor. Çünkü onlar yiyeceğimizi üretiyor, destek verelim ki bunun devamını sağlayalım. Çiftçinin refahını artıracak bu tip uygulamalar çok önemli." şeklinde konuştu.