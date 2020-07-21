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Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi mayısta arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,62, bir önceki aya göre yüzde 0,61 arttı.

Muhammet Emin Horuz   | 21.07.2020
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi mayısta arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,31 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla mayısta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,47, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,43 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,95 arttı.

Alt gruplar

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 4,93 ile enerji ve yağlar alt grubunda görüldü.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar yüzde 1,3 ile tarımsal ilaçlar ve 0,8 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Söz konusu dönemde en fazla artış yüzde 10,68 ile hayvan yemi, yüzde 10,13 ile makine bakım masrafları ve yüzde 9,81 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 2,62 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda yaşandı.

Bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Mayısta artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 1,42 ile enerji ve yağlar, yüzde 0,92 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,81 ile makine bakım masrafları olarak belirlendi.

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