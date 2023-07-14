Dolar
26.17
Euro
29.41
Altın
1,958.63
ETH/USDT
1,999.60
BTC/USDT
31,250.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 41 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu ödemenin ayrıntılarına yer verildi.

Buna göre, sertifikalı tohum desteği olarak 15 milyon 540 bin 371 lira, hastalıktan ari işletme desteği olarak 13 milyon 693 bin 325 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 7 milyon 879 bin 200 lira, AR-GE desteği olarak 1 milyon 872 bin 104 lira, büyükbaş besi desteği olarak 1 milyon 810 bin lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 1 milyon 151 bin lira olmak üzere toplam 41 milyon 946 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da nem oranının yükselmesiyle sıcak hava etkisini artırdı
İstanbul'da "15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır

Benzer haberler

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

AFAD gönüllüleri Zonguldak'ta selin yaralarını sarıyor

Batman'da 238 girişimci devlet desteğiyle sertifikalı arıcı oldu

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatacak
78,8 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor

78,8 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor
Gazzeli kadınlardan, İsrail'in saldırdığı Cenin'e destek gösterisi

Gazzeli kadınlardan, İsrail'in saldırdığı Cenin'e destek gösterisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet