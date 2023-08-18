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Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 300 milyon 778 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Zeynep Duyar  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Ankara

Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "300 milyon 778 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin bugün hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, hayvan hastalığı tazminatı desteği 123 milyon 468 bin 540 lira, süt analizi desteği 86 milyon 214 bin 121 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 60 milyon 713 bin 671 lira, uzman eller projesi desteği 17 milyon 821 bin 825 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 10 milyon 562 bin 938 lira, anaç koyun-keçi desteği 1 milyon 148 bin 50 lira ve toprak analizi desteği 849 bin 800 lira olmak üzere toplam 300 milyon 778 bin 945 lira olarak belirlendi.

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