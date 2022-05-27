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Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 27.05.2022
Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Ankara

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, ıslah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 830,7 milyon lira, besilik erkek sığır için 111,5 milyon lira, sürü yöneticisi için 63,1 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 5,2 milyon lira, tiftik keçisine ilave olarak 1,8 milyon lira, et piyasası düzenlemesi için 1,6 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 30,4 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besilik erkek sığır desteği ödemeleri, 2 dilim halinde TC kimlik numarasının (TCKN) son hanesi 0,2 olanlar, vergi kimlik numarasının (VKN) son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, TCKN son hanesi 4,6,8 olanlar ve VKN son hanesi 4,6,8 olanlara 3 Haziran'da 18.00'den sonra yapılacak.

Diğer destek ödemelerinin hepsi bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

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