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Ekonomi

Tarıma dayalı yatırım projeleri için süre uzatımı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 28 Şubat 2020'ye uzatıldı.

Dilara Zengin   | 22.11.2019
Tarıma dayalı yatırım projeleri için süre uzatımı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2017/22) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğle, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırım konularının yatırım süresine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Buna göre, daha önce 30 Kasım olarak belirlenen yatırım projelerinin fiziki tamamlanma tarihi, 28 Şubat 2020 oldu. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynaklarıyla 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesi tamamlanacak.

28 Şubat 2020 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilecek.

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