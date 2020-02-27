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Ekonomi

'Tarım ve Orman Bakanlığına 2 bin 153 personel alınacak'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.

Ayşe Yıldız   | 27.02.2020
'Tarım ve Orman Bakanlığına 2 bin 153 personel alınacak'

Antalya

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.

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