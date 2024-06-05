Dolar
32.37
Euro
35.26
Altın
2,340.15
ETH/USDT
3,818.40
BTC/USDT
71,035.00
BIST 100
10,290.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da, Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı

Bakan Yumaklı, daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ettiklerini belirterek "Her yıl 500 milyondan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturmakla kalmıyor, 'Orman Benim' kampanyamızla yeşil vatanın temizliğine temizlik katıyoruz" dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Daha sürdürülebilir bir dünya ve çevre için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Yumaklı, "Bakanlık olarak, her yıl 500 milyondan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturmakla kalmıyor, 'Orman Benim' kampanyamızla yeşil vatanın temizliğine temizlik katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, "Biyolojik çeşitlilik geleneğimizdir, geleneğimiz geleceğimizdir." anlayışıyla eldeki değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösterdiklerine işaret ederek, "Ülkemizin eşsiz güzelliklerine hep birlikte sahip çıktığımız yarınlar diliyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaçan kurbanlıklar için "Boğa Yakalama Timleri" kuruldu
Hasta bezlerinde ödeme desteği yüzde 40 artırılacak
Bakan Özhaseki: "Özel Çevre Koruma Bölgeleri"nin sayılarını artıracağız
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin devlet kanalına temaslarını değerlendirdi

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı

"e-Tebligat" uygulamasıyla yaklaşık 8 bin ton kağıt tasarrufu yapıldı

Kahverengi kokarcayla mücadele için 30 ilde 150 bin parazitoit doğaya salınacak

GÖRÜŞ - Küresel iklim değişikliğinde çevre faktörü

GÖRÜŞ - Küresel iklim değişikliğinde çevre faktörü
Emine Erdoğan'dan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı

Emine Erdoğan'dan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı
Türkiye, 6 tarım ürününün üretiminde, 5 ürünün ihracatında dünya lideri

Türkiye, 6 tarım ürününün üretiminde, 5 ürünün ihracatında dünya lideri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet