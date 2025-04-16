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Ekonomi

Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 6,91 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), martta bir önceki aya göre yüzde 6,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,54 arttı.

Mehmet Can Toptaş  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 6,91 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,91, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,81, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31,54 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 40,17 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,36, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,36 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,27 azalış gerçekleşti.

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Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,61, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,3, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,07 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 171,38 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 29,64 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

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