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Ekonomi

Tarım sektörü 12 çeyrektir büyüyor

Bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 2,3 büyüyen sektör, 2018'in ikinci çeyreğinden bu yana 12 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Mustafa Çalkaya   | 08.09.2021
Tarım sektörü 12 çeyrektir büyüyor

Ankara

Tarım sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de faaliyetlerine devam ederek art arda 12 çeyrek büyüme başarısı gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme kaydetti.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,9 büyüyen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründeki büyüme trendi, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artışla sürdü. Nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüyen sektör, böylece 12 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

İktisadi faaliyet kolları içinde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü hacim olarak da yılın ikinci çeyreğinde 18 milyar 833 milyon liradan 19 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

"Tarımsal üretim her şeye rağmen durmadı"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tarım sektörünün Kovid-19 döneminde büyümeye devam ettiğini belirterek, "Tarım sektöründe büyümenin başlıca nedenlerinden biri, pandemi döneminde hizmet sektörü, sanayi ve inşaat sektörleri durma noktasındayken tarım sektörünün kapanmalardan etkilenmeden faaliyetlerine devam etmesidir. Tarımsal üretim her şeye rağmen durmadı." dedi.

Üretimi devam eden stratejik tarım sektörünün hem içeride hem de dışarıda ivme kazandığına dikkati çeken Ünal, "Tarım sektöründeki büyümenin bir diğer nedeni ise tarımsal ihracat rakamlarıdır. Tespitlerimize göre ekim alanlarının daralmasına ve rekoltenin düşmesine rağmen döviz kurlarındaki dalgalanma ihracatçıların lehine oldu." ifadelerini kullandı.

Ünal, çiftçilerin, özellikle küçük üreticilerin söz konusu büyümeden yeteri kadar pay alamadıklarına işaret ederek, Türk çiftçisinin daha çok desteklenmesi ve sektörün önünün daha da açılması gerektiğini vurguladı.

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