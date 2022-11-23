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Ekonomi

Tarım fuarı Growtech, kapılarını açtı

Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı açıldı.

Ayşe Yıldız   | 23.11.2022
Tarım fuarı Growtech, kapılarını açtı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 21'incisi organize edilen fuar, 27 ülkeden 600 katılımcıyı, 140 ülkeden ziyaretçileri buluşturdu. Fuarda, "Sera ve Teknolojileri", "Sulama Sistemleri ve Teknolojileri", "Tohumculuk", "Bitki Besleme" ve "Bitki Koruma" alanındaki ürün grupları yer aldı.

"Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla düzenlenen fuarda 600 firmanın yöneticileri, ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleriyle buluşturdu.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene Almanya ve Fransa'nın ilk kez milli katılımcı olduğunu, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore'nin de milli katılımla pavilyon kurduğunu söyledi.

Fuar açılmadan önce çevrim içi ziyaretçi kayıtlarını aldıklarını anlatan Er, şöyle konuştu:

"140 ülkeden ziyaretçiler kayıt yaptırmıştı. Antalya'da oteller dolmuş durumda, yoğun bir ilgi var. Hem yerli hem yabancı tohumculuk firmaları katıldı, yeni ürünlerini sergiliyorlar. Kuraklıkla birlikte sulama sistemleri çok daha önem kazandı. Farklı damlama sistemleri üreten firmalar var. Bitki besleme ve bitki koruma dediğimiz gübre ve ilaç firmaları yeni ürünlerini sergiliyor. 27 ülkeden katılımcılar fuarda buluştu. Antalya artık dünya tarım profesyonellerinin buluşma noktası oldu."

"Bu fuarlar ihracata açılan gizli kapılardır"

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarın her geçen gün büyüdüğünü, ilgin yoğun olunca satışların üç ay önceden kapandığını ifade etti.

Bu tür fuarların sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Bıdı, "Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bu fuarlar ihracata açılan gizli kapı." dedi.

Ziraat mühendisi Ali İmran Yılmaz ise ıslah çalışmaları sonucu elde ettikleri tohumlardan ürettiklerini sebzeleri fuarda sergilediklerini söyledi.

Talebe göre farklı çeşitler geliştirdiklerini bildiren Yılmaz, 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını, fuarda yoğun ilgiyle karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

Fuar, 26 Kasım'da sona erecek.

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