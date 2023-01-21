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Ekonomi

Tarım bakanlarından "küresel gıda güvenliği" çağrısı

Berlin Tarım Bakanları Konferansı sonuç bildirgesinde, dünyada açlığa karşı daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.

Bahattin Gönültaş   | 21.01.2023
Tarım bakanlarından "küresel gıda güvenliği" çağrısı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - AA

Berlin

Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu’nun en önemli siyasi etkinliği Berlin Tarım Bakanları Konferansı'nın ardından 33 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı.

Dünyada gıda güvenliği ve beslenme üzerinde ciddi sonuçları olan artan çatışmalardan büyük endişe duyulduğu belirtilen bildirgede, Rusya-Ukrayna savaşının "büyük insani sıkıntılara neden olduğu ve küresel ekonomideki mevcut kırılganlıkları şiddetlendirdiği" vurgulandı.

Bildirgede, tarımda sürdürülebilir bir üretim yöntemine işaret edilerek yüksek gıda kayıplarının da azaltılması gerektiğinin altı çizildi.

Konferansın sonuç bildirgesinde, "Tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir şekilde üretim yapmalarını, yeni koşullara uyum sağlamalarını, risklerle başa çıkma becerilerini geliştirmelerini, sosyal olarak daha adil olmalarını ve krizlerden daha hızlı ve daha iyi çıkmalarını sağlayarak sürdürülebilir, kapsayıcı, verimli ve dirençli gıda sistemlerini teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açlık ve yetersiz beslenmenin iklim krizinden ciddi şekilde etkilenen bölgelerde şimdiden belirgin olduğuna vurgu yapılan bildirgede, bununda çatışma ve zorunlu göç de dahil olmak üzere her türlü eşitsizliği artırdığına işaret edildi.

Bildirgede, uluslararası gıda piyasasındaki oynaklığın azaltılması ve tarım emtia fiyatlarındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğinin altı çizilerek dünyada açlığa karşı daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.

Türkiye’yi konferansta Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci temsil etti.

Bakan Kirişci, konferansa katılan diğer ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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