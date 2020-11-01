Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Tarım arazisi varisine finansman desteği

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 01.11.2020
Tarım arazisi varisine finansman desteği

Ankara

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ülkenin tarım arazisi varlığı 2010 yılında 24,4 milyon hektar iken 2019 yılında 23,1 milyon hektar olarak belirlendi. Bunun 15,4 milyon hektarını ekilen, 3,4 milyon hektarını nadasa bırakılan, 790 bin hektarını sebze yetiştirilen ve 3,5 milyon hektarını meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık için ayrılan alanlar oluşturdu.

Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik arazi kullanım planlarının yapılması ve erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi ve işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal ve hukuki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden gelen talepler nedeniyle arazi ihtiyacı giderek artarken tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma-kullanma dengesinin sağlanması için arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalara hız verildi. Sektörden çıkışlar nedeniyle kullanılmayan tarım arazilerinin ve nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılması için teşvik edici uygulamalar başlatılacak.

Tarım arazilerinin etkin kullanımına katkı sağlamak amacıyla Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere, öncelikle taşınmazın bulunduğu yerlerdeki topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesine yönelik düzenleme de yapılmıştı.

Tarım toprakları etüt edilecek

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedeflere göre, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetiminin sağlanması için ülke genelinde detaylı toprak etütleri yapılacak, bu arazilerin haritalanması ve sınıflandırılması sağlanacak. Bu kapsamda 2 milyon hektar tarım alanının detaylı toprak etütleri Ulusal Toprak Veri Tabanı'na işlenecek.

Toprak Bilgi Sistemi'ne dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak. 2,5 milyon hektar tarım alanının arazi kullanım planlaması yapılacak.

Tarım arazilerinin, tarım dışı amaçlı kullanım baskısını azaltacak düzenlemeler tamamlanacak ve denetimler artırılacak. Tespiti tamamlanan ovalar "büyük ova koruma alanı" ilan edilecek. Tespit edilen ova sınırları güncellenecek.

Atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması başta olmak üzere, tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak, sözleşmeli üretim desteklenerek özendirilecek. Arazi bankacılığı sistemine ilişkin kurumsal ve hukuki düzenlemeler yapılacak.

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak. Tarım arazilerinin satış ve intikallerine ilişkin işlemlerin ülke genelinde tapu müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı iş birliğinde gerçekleştirilmesi için eğitim çalışmaları tamamlanacak. Arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacak.

Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımlarıyla entegre şekilde devam edilecek, tescil işlemlerinin hızlandırılması için düzenlemeler yapılacak. 200 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılacak ve 1,2 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuklarda Kovid-19'un tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini geçti
Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü

Benzer haberler

Tarım arazisi varisine finansman desteği

Tarım arazisi varisine finansman desteği

Uluslararası ticarette alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilecek

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak

Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi

Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi

Kırsalda 'mobil haberleşme' seferberliği

Kırsalda 'mobil haberleşme' seferberliği
İstanbul küresel girişimcilik merkezi olacak

İstanbul küresel girişimcilik merkezi olacak