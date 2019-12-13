Euro
6.47
Dolar
5.79
BIST 100
110,742.10
Altın
1,467.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tapuda e-Devlet dönemi

Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden "e-Devlet" üzerinden alınabilecek.

Barış Gündoğan   | 13.12.2019
Tapuda e-Devlet dönemi

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-Devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-Devlet" üzerinden alınacak.

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-Devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti

Benzer haberler

Tapuda e-Devlet dönemi

Tapuda e-Devlet dönemi

Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 yılda 'Sıfır Atık' sistemlerinin kurulumunu tamamlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 yılda 'Sıfır Atık' sistemlerinin kurulumunu tamamlayacak
Antalya'da Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya ceza kesildi

Antalya'da Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya ceza kesildi
Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor

Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor