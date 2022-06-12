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Ekonomi

TANAP'tan bugüne kadar 29,7 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndan (TANAP) sağlanan doğal gaz akış miktarının, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) dahil 29,7 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 12.06.2022
TANAP'tan bugüne kadar 29,7 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

Ankara

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu topraklarına atılan imzası TANAP'ın, 4 yaşında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinden itibaren sağlanan doğal gaz akış miktarı (TAP dahil) 29,7 milyar metreküp." bilgisine yer verildi.

TANAP'tan, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Avrupa'ya yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10,5 milyar metreküpe yükselmiş ve iki hattın toplam taşıma kapasitesinde "plato dönemi" olarak adlandırılan 16,2 milyar metreküpe ulaşılmıştı.

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