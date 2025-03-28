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Ekonomi

Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma başlatıldı

Ekonomi yönetimi tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek çalışmalar başlatırken, Kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma başlatıldı

İstanbul

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.”

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