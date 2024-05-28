T-Mobile, US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolara satın alacak
ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, mobil ağ operatörü US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.
Washington
T-Mobile'den yapılan açıklamada, şirketin US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını satın alacağı aktarıldı.
Söz konusu satın almanın US Cellular'ın kablosuz kullanıcıları ve mağazalarının yanı sıra belirli spektrum varlıklarını da içereceği belirtilen açıklamada, T-Mobile'ın US Cellular'dan alınacak varlıklar için 4,4 milyar dolar ödeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, satın alma işlemlerinin 2025'in ortasında tamamlanmasının beklendiği belirtilerek, işlemlerin tamamlanmasıyla T-Mobile'ın 5G ağının milyonlarca US Cellular müşterisine hizmet verecek şekilde genişleyeceği ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından US Cellular'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.